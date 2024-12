Rubino, Harder e poi? Non solo Caprini, ecco i possibili prossimi esordienti

Per gennaio la società viola è all’opera per cercare un vice Kean, magari un profilo già pronto “all’uso”. Ma, fino al suo arrivo (o se non dovesse arrivare), i due giovani potrebbero essere alternative interessanti. Certo il gap tra Primavera e Serie A è notevole, ma perché non provare un loro inserimento?

In difesa la situazione è un po’ diversa, con l’arrivo di Valentini il reparto è al completo. È quindi difficile pensare che uno tra Kouadio e Baroncelli possa esordire a breve. Ma mai dire mai e nel frattempo Galloppa si gode il suo muro difensivo. Stesso discorso vale per Romani che però può essere impiegato anche come terzino sinistro. A questo punto bisogna capire cosa accadrà nel mercato di gennaio. Con Biraghi in partenza e Gosens in affanno quale sarà il ruolo di Parisi? Se dovesse partire, come il suo procuratore ha annunciato, allora potrebbe essere l’occasione per Romani di mettersi in mostra.