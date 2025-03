Chi è Forza, l’Under 17 che tiene all’amo le difese: la pesca, gli inizi e… Gosens

Francesco dentro al campo

Che poi Forza non è solo il suo cognome, ma anche l’attributo che gli è servito a livello d’animo nei primi tempi alla Fiorentina. Arrivato a 12 anni dalla Pistoiese, durante il periodo del Covid, la sua esperienza in maglia viola è iniziata tra lezioni online e allenamenti senza contatto. È un giocatore di quelli che non salta all’occhio, ma che con resilienza si sta facendo strada nelle giovanili: dall’Under 14 dove era finito in seconda squadra, passando per l’Under 15 con pochi minuti giocati, fino all’Under 17 e ai suoi 4 gol al Frosinone (6 in totale). Un percorso non facile non senza qualche riflessione: ma è davvero il posto giusto? D’altronde però la Fiorentina ha tutte le strutture per far bene, per crescere al meglio. “Se non qui, dove?” si è risposto Francesco. Certo, non è un buon motivo per sentirsi arrivati: ma non c’è pericolo con Forza, un giocatore che senza mai mollare si è ritagliato il suo spazio.