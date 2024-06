Perchè il rinnovo automatico di Bonaventura non è scattato?

La Fiorentina rischia di perdere a zero Jack Bonaventura questa estate: ma perché non è scattato il rinnovo automatico?

Giacomo Bonaventura è il vero fuoriclasse di questa Fiorentina, ma purtroppo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, con un rinnovo automatico a determinate condizioni . Rinnovo che però non potrà più scattare , perché quota 70% delle partite stagionali della Fiorentina non è stata raggiunta. Infatti, il numero 5 ha sì giocato 43 partite , ma in diverse occasioni sotto il minutaggio minimo previsto dalla clausola , almeno 45 minuti giocati, realizzando 8 gol e quattro assist fra tutte le competizioni.

Il tuttofare di Italiano

Vincenzo Italiano, quest'anno, l'ha usato un po' come jolly del centrocampo, in base alle esigenze: partendo da trequartista nella prima parte di stagione, dove insieme a Nico Gonzalez ha trascinato la Fiorentina, fino a mediano al fianco di un compagno. Jack è anche un grande uomo spogliatoio di questa squadra, che però agisce nell'ombra. Insieme a Nico, da agosto a dicembre, ha trascinato la Fiorentina, poi anche lui ha avuto un calo fisico, assolutamente prevedibile vista anche l'età. Grazie alle grandi prestazioni in maglia viola ha ritrovato anche la Nazionale, con Spalletti che però ha deciso di non portarselo all'Europeo. Adesso le due parti dovrebbero, a giorni, mettersi a sedere e decidere cosa fare del suo futuro. Attenzione però, perché in caso di un suo addio la Fiorentina dovrà completamente rifondare il suo centrocampo, vista la partenza di tantissimi interpreti di quel ruolo.