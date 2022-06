Pecci a VN: “Il caso Torreira mi ha stupito, spesso il mercato non risolve”

L'ex storico centrocampista della Fiorentina, Eraldo Pecci, ha analizzato in esclusiva per Violanews il momento della Fiorentina tra mercato in entrata, rinnovi e mancati riscatti

Matteo Bardelli

Eraldo Pecci, ex centrocampista che ha vestito la maglia viola dal 1981 al 1985, facendo parte anche della Fiorentina nell'anno dello scudetto rubato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Violanews.com. Queste le sue parole:

Cosa ne pensa del mancato riscatto di Torreira?

"La Fiorentina ha preso delle decisioni. Dal campo si capirà se si sono rivelate valide o meno. Onestamente per entrare in tutte queste cose bisognerebbe avere in mano la situazione e capire cosa è veramente successo. Ogni società ha il diritto di fare le sue scelte, si vendono e si comprano i giocatori. Chiaro è che la scelta fatta mi stupisce un po', perché Torreira aveva fatto un grande campionato".

Con chi andrebbe a sostituirlo? Le piace Grillitsch?

"Credo che se la Fiorentina ha preso questa decisione qualche idea ce l'abbia. Però ripeto, io non sono un uomo di mercato e per capire come risponde una squadra gli si dovrebbe stare dietro per 365 giorni l'anno. Da Riccione, la viola la guardavo ogni tanto la domenica. Se la società ha deciso di intraprendere questa squadra, mi aspetto un chiarimento sulle scelte e poi presenterà il giocatore nuovo".

Visto che lei era un grande centrocampista e dato il lungo infortunio di Castrovilli, prenderebbe qualcuno in quella zona per sostituirlo?

"Noi pensiamo che quando vai sul mercato risolvi sempre ogni problema, ma non è così. Ciò che è vero è che da noi un Maradona non ci verrà più, quindi quando vai sul mercato spesso non risolvi niente. La forza di quest'anno della Fiorentina è il gruppo creato, l'umore interno e questa è la cosa più importante. Ovvio che sei vai a comprare un Maradona risolvi ogni problema, ma un giocatore come Mbappé difficilmente verrebbe in Italia in questo momento, nessuno se lo potrebbe permettere. Gli acquisti sono un piccolo lavoro di rifinitura di un gruppo che già deve funzionare. La forza che la nostra squadra ha in questo momento è il gruppo, pochissimi giocatori fanno la differenza adesso, per non dire quasi nessuno".

Quindi la sua idea sarebbe anche quella di aver maggior riguardo sui giovani che ci crescono in casa, in Primavera per esempio, che sta facendo bene da molti anni?

"Se ci sono dei giocatori interessanti, perché no vorrei dire".

Per concludere, cosa ne pensa della stagione di Vincenzo Italiano in viola?

"Beh, sicuramente è stata una stagione positiva per la Fiorentina, perché ha fatto molti punti in più rispetto allo scorso campionato. Sono tornate delle emozioni che mancavano da tempo a Firenze, per cui dobbiamo dare un alto voto alla prima stagione in viola di Italiano. Credo che sia stata la squadra che ha fatto la maggior differenza di punti, rispetto alla scorsa. Noto anche che lo Spezia si è salvato, quindi vuol dire che ha lasciato delle buone basi al nuovo tecnico su cui fare affidamento. Evidentemente, anche loro non erano scarsi come tutti dicevano, perché si è salvato tranquillamente".