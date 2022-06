L’addio di Torreira: la ricostruzione di un divorzio inaspettato e doloroso

Secondo la società, alla base di tutto ci sarebbe un litigio tra Italiano e Torreira . Bisogna tornare indietro fino al match di Coppa contro la Juventus . L'uruguaiano si infortuna, ma una settimana dopo è già in campo contro l' Udinese per il volere del tecnico viola. Prestazione insufficiente ed ecco l'esclusione con Milan e Roma . Qui, a cavallo tra queste tre gare, ci sarebbe stato un confronto vivace, seguito poi da un chiarimento. Le parole di Italiano prima della Sampdoria , dove elogiava Torreira, erano il risultato di una situazione pacifica.

Parole non al miele invece quelle di Commisso che attaccò il suo procuratore per la gestione dell'affare. Ecco allora, che la Fiorentina partì con le offerte a ribasso. L'ultima, quella di 7 milioni per il cartellino e uno stipendio ancor minore di quello pattuito all'inizio, sarebbe stata quella che sancì l'addio tra la Fiorentina e il giocatore.