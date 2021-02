Pazienza a VN: “Che crescita di Vlahovic. Amrabat? Non è lui”

L’ex centrocampista di Fiorentina ed Udinese Michele Pazienza ha parlato in esclusiva a ViolaNews:

Michele, negli ultimi giorni si è parlato tanto di un contatto tra Pradè e Sarri. Vedrebbe il tecnico sulla panchina viola?

A proposito di Prandelli, come giudica il lavoro fatto dal mister dal momento del suo ritorno?

Prandelli si è dimostrato molto legato alla piazza tornando sulla panchina viola, mi sembra che nelle ultime giornate la squadra abbia anche trovato una quadra. Per quanto riguarda il suo futuro per il momento è difficile fare previsioni ma merita tutto il rispetto del mondo

Da ex centrocampista come giudica la stagione di Castrovilli ed Amrabat?

Entrambi sono due calciatori fortissimi, Castrovilli deve trovare una continuità definitiva. Per la Fiorentina è un calciatore importante e le sue qualità sono indiscutibili. Amrabat a me piace tantissimo, l’ho visto giocare a Verona ed era impressionante. Non capisco la sua stagione deludente, è andato sotto le aspettative ma può ancora dimostrare il suo reale valore che è quello che abbiamo ammirato l’anno scorso