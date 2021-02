“ACF può aggiustare la stagione con un filotto di vittorie”

L’ex ds dell’Udinese Manuel Gerolin ha parlato a Radio Bruno:

Giocare senza pubblico non aiuta i calciatori, speriamo si possa tornare presto a riempire gli stadi. Il Franchi vuoto? Da una parte ha pesato, dall’altra può essere stato utile per evitare fischi e contestazioni nei momenti complicati. Considero la Fiorentina una grande squadra ed è andata sotto le aspettative. Un filotto di vittorie può ancora aggiustare le cose. De Paul? La pandemia ha frenato gli affari, le richieste dei Pozzo sono alte e qualcuno si è fermato. Credo che giugno sia il momento adatto per la sua cessione. Gotti lo conosco da quando allenava l’Italia U17, ha molta esperienza. Prandelli? Aveva un lavoro difficile, è arrivato in un momento di crisi viola, la squadra non ha espresso quello che poteva dare. Adesso la Fiorentina deve finire bene il campionato e prepararsi per la prossima stagione. Il futuro di Prandelli sarà valutato dai dirigenti, chi ha fatto l’allenatore deve continuare a fare quello, cambiare ruolo mi sembra molto difficile