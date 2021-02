Quasi un ventennio alla guida della Fiorentina dopo il fallimento, con delle piacevoli soddisfazioni e, soprattutto alla fine, momenti tribolati. Andrea Della Valle, in chiusura di una lunga intervista a tema moda sul Messaggero, è tornato sul mondo del calcio e sulla sua Fiorentina: “Se il calcio mi manca? No, non mi manca, ma la Fiorentina rimane sempre nel mio cuore”, le parole dell’ex dirigente gigliato.