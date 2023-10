Parisi è il tuo momento, la concorrenza aiuta. Italiano adesso chi scegli?

Il confronto, e Italiano gongola

Parisi rispetto al compagno è un giocatore più creativo e meno prevedibile. Sono 5 i dribbling a partita riusciti, a cospetto dgli 1.07 del numero 3. Che invece dalla sua ha il numero di cross tentati, di tiri da fuori e di tocchi in area. Parisi inoltre ha ottimi numeri riguardo alla sua aggresività nei duelli, dove vince su Biraghi. Insomma i dati sembrano dare ragione a Italiano, che li sta facendo ruotare con buoni risultati. Parisi sembra avere qualcosa in più, data anche l'età che per un ruolo usurante come il terzino fa la differenza. Ma per l'allenatore gigliato avere una fascia di così alto livello, verrebbe da dire come poche squadre in Italia, è una novità. Gli scorsi anni ci si affidava al solo Biraghi. Mentre adesso l'ex Empoli sta mettendo in mostra tutte le sue abilità. Per una squadra che ambisce ad arrivare in fondo in coppa, e lottarsi una posizione di vertice nel campionato avere profondità è fondamentale. Infine ci sarà, anzi c'è già stata l'occasione di vederli assieme, in assenza di Kayode. La catena di sinistra ha la sua nuova coppia