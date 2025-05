Palladino e Pradè, un rendimento insufficiente o un mercato da rivalutare?

Non facciamo un torto a nessuno se diciamo che Raffaele Palladino è una delle persone che oggi gode di minor popolarità a Firenze. Inevitabile, dopo il crollo che ha avuto la Fiorentina nel corso della stagione, che l'ha vista, a un certo punto, veleggiare anche al secondo posto in classifica, per poi subire le eliminazioni in Coppa Italia e, soprattutto, in Conference League. Risultati insoddisfacenti, che si sono aggiunti alla mancanza di identità della squadra come principale capo d'accusa. Il rendimento, insomma, per la piazza non ha rispecchiato il reale valore della rosa che, come da ammissione dello stesso Commisso, è il più alto tecnicamente da quando il tycoon ha preso in mano il club viola.