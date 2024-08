“Ore decisive per Longo”. Gudmundsson, Tessmann e De Gea: cosa si aspetta?

Storia simile per l’americano . I procuratori chiedono 2 milioni di commissioni, e la Fiorentina è restia a offriglieli , poiché ritiene esosa la cifra richiesta. Nessuno le vieta di farlo, ma è da mesi che i suoi procuratori vanno in giro chiedendo la stessa cifra ai club interessati. De Gea sembra essere il preferito per la porta, ma prima le cessioni . Terracciano ha l’interesse dal Monza, anche se per il momento non si parla di una chiusura. Christensen non ha mercato…L’unica cosa certa è che Palladino ha bocciato entrambi e abbia chiesto un nuovo portiere a Pradé e dirigenza.

E a Parma manca sempre meno...

Meno nove. Questi sono i giorni che mancano alla prima giornata di campionato , dove la Fiorentina dovrà affrontare la trasferta di Parma. Per il momento lo farà con Terracciano in porta, Mandragora-Barak a centrocampo, Sottil dietro la punta e un Nico Gonzalez da separato in casa. Tutto questo sta succedendo in un’estate in cui il direttore Pradé ha ammesso davanti ai microfoni della stampa di voler migliorare il piazzamento in classifica della scorsa stagione, aggredendo obiettivi di mercato anche fuori budget. “Quelli forti prima aspettano i top club, poi ascoltano anche noi”. Possiamo dire con certezza che il tempo di aspettare c’è stato eccome. Adesso serve un segnale per non rivivere per Gudmundsson, le ennesime “ore decisive per Longo”.