Oliveira a VN: “Punta forte? Sì ma non solo una. Atene, niente voglia di vincere”

Nei giorni successivi alla finale persa di Conference sono stati tanti i temi in casa viola. Dalle motivazioni della sconfitta, al futuro della rosa e della panchina, fino ad arrivare alle dichiarazioni di Pradè. Noi abbiamo chiesto ad un ex attaccante, legato a Firenze, come Luis Oliveira cosa ne pensasse. Ecco la nostra intervista:

"Se dobbiamo guardare tutto credo che la Fiorentina abbia fatto una grande stagione. In due anni sono arrivati in finale di Coppa Italia, e due volte in quella europea. Il problema è che non hai vinto nulla, la gente, compreso io, si aspettava qualcosa diverso nell'ultima finale. Giocavi contro una squadra molto più debole, dal mio punto di vista. La Fiorentina non ha avuto quella voglia di vincere, giocare con una punta sola è troppo poco. Se avesse giocato con due punte avrebbe avuto più possibilità di vincere, che con il 4-2-3-1. Così i giocatori sono lontani dalla prima punta, che deve solo scaricare, senza mai potersi girare. Poi hanno preso quel gol, dove Barak si è fatto anticipare. Si deve analizzare tutta l'azione del gol, non puoi prendere un gol alla fine, come a Praga. Ai rigori poi poteva succedere di tutto. Anche la Fiorentina ha avuto occasioni. Alcuni dei giocatori migliori sono stati inesistenti in finale"