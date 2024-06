Lulù Oliveira, l’ex Fiorentina in visita al Viola Park

Lulù Oliveira in visita al centro sportivo viola

Luis Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, ha visitato il Viola park. A Fornire le immagini è la stessa società sui propri profili social. Il brasiliano nelle tre stagioni in viola ha collezionato 116 presenze, siglando 26 reti. Tra le altre maglie vestite in Italia anche quella del Bologna e del Cagliari.