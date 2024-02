Lecce-Fiorentina ha lasciato tanti strascichi, dentro e fuori dal campo. Com'era prevedibile, Italiano è finito sul banco degli imputati a causa di alcune scelte che hanno lasciato addetti ai lavori e non solo molto perplessi. Una delle decisioni che non è stata digerita dal pubblico viola è quella di schierare Nzola esterno. Perché? Necessità o provocazione? Ecco quello in cui non deve rischiare di cadere Vincenzo Italiano da qui fino alla fine del campionato.

Nzola esterno?

In questo momento, Italiano è come una tigre che si trova sopra una zattera in mare aperto. E l'acqua intorno a lui è molto, molto alta. Basta veramente poco per cadere in basso e non riprendersi più. Già da domenica, contro il Frosinone, la Fiorentina dovrà basarsi sulle poche certezze rimaste per risalire la corrente e salvare una situazione che sembra essere a dir poco disastrosa. Tornando al discorso iniziale, la scelta di schierare Nzola sulla fascia ha sì lasciato perplessi i più, ma allo stesso tempo nasce da necessità ben precise: Ikonè era squalificato e l'ex Spezia è l'unico che ha già ricoperto quel ruolo in passato. Allo stesso tempo, questa è un'interpretazione che lascia il tempo che trova, potrebbe essere una provocazione dello stesso tecnico nei confronti di una società che non ha risposto presente alla richiesta del proprio allenatore, portando a Firenze una punta invece che l'esterno tanto richiesto. La più grande paura del tecnico e non solo è quella che il mercato deludente di questa sessione possa diventare un alibi per la Fiorentina. Così non deve essere, soprattutto per un allenatore che è pronto a ritrovarsi gran parte della piazza fiorentina contro, salvo risultati positivi nelle prossime gare. Nzola esterno, necessità o provocazione?