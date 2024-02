NOVITA’ – La pagina ‘Rosa ACF’ con tutte le notizie e statistiche

Due nuove pagine per scoprire la rosa attuale della Fiorentina e i 25 migliori giocatori di sempre

Da qualche settimana abbiamo inserito nel menù principale la pagina denominata ROSA ACF con le singole pagine di tutti i giocatori all'interno delle quali potete trovare i dati anagrafici, la carriera, il palmares e tutte le statistiche dell'annata con dati importanti anche per i giocatori di Fantacalcio.

Un servizio in più che va ad arricchire il nostro sito insieme all'altra pagina con la 'FIORENTINA ALL STAR' (ancora non completa) che raggruppa i 25 migliori calciatori della storia della Fiorentina da voi scelti con i nostri sondaggi delle scorse settimane. Intanto potete scoprire chi sono i 25 grandi viola.