Palladino “non vede l’ora”: ruolo, margini e obiettivi di Nico Gonzalez

Ci vuole più continuità in maglia viola

Un grande aspetto da tener conto è anche la continuità, in particolare quella di Nico Gonzalez. La scorsa stagione era partito in quinta, mostrando a tutti le sue migliori qualità, fino alla partita con Ferencvárosi dello scorso 14 dicembre. Quell'infortunio, in un certo senso, ha distrutto la stagione di Nico Gonzalez, facendogli perdere più di 3 mesi e sopratutto non facendolo tornare più ai livelli di inizio stagione. In tutti gli anni alla Fiorentina, Nico ha perso molte settimane per colpa di vari infortuni. L'anno prossimo le partite (si spera) saranno sempre di più, vista la modifica alla Conference League (QUI IL NUOVO FORMAT). La Fiorentina avrà sempre più bisogno del suo miglior giocatore, che, tra nazionale e club, ha maturato una certa esperienza internazionale. Il club viola crede nel ragazzo, per lui sono state rifiutate offerte importanti e rimarrà a Firenze al 99%, come dichiarato da Pradè. Adesso il campo, Palladino dovrà lavorare molto per farlo rendere sempre di più in fase offensiva. Un lavoro non semplice, ma il materiale umano a disposizione c'è eccome.