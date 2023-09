Nico dà la carica per Frosinone. La mega inaugurazione del Viola Park: i dettagli

A Frosinone si va per vincere, ovviamente. Ce lo dicono la mentalità di questa squadra, quello che Italiano ha insegnato negli ultimi tre anni, ma anche il momento positivo da cogliere e, se volete, anche l’avversario non di prima fascia. Attenzione però, proprio per tutte le cose appena scritte, questa è una trasferta scivolosa. Il Frosinone è una bella realtà, Di Francesco sta ritrovando l’orgoglio dei giorni migliori e la squadra lo segue con l’entusiasmo della neopromossa che ha voglia di stupire. Se ci aggiungete la spinta dello stadio, le precauzioni da prendere non saranno poche. Serve l’attenzione al massimo livello, il rischio di queste infrasettimanali, per di più il giovedì, è proprio quello di non arrivarci al massimo. Un’amichevole. Tanto per non girarci intorno: servirà una Fiorentina migliore di quella che ha vinto a Udine. E’ vero che abbiamo lodato la prova di carattere, il cinismo, la capacità di soffrire e la crescita della mentalità di una squadra che è cresciuta, certe partite non le sapeva giocare, ma a Frosinone servirà maggiore qualità. Devi sapere anche vincere e adattarti alle partite come quella in Friuli, ma non deve essere la norma. O l’abitudine. Italiano ha costruito una macchina che fa calcio, che crea occasioni e a volte riesce a dare anche spettacolo. A Frosinone servirà una crescita generale e certe gare si vincono mettendo un campo il tasso tecnico notevolmente superiore. Mi immagino una partita dove proprio i giocatori di più alto livello riescano a fare la differenza. Chi? Nico Gonzalez, ad esempio. Ma anche il solito Bonaventura. O Arthur. Comincio così subito a parlare di formazione e di rotazioni. In porta giocherà Terracciano, dopo la partita da Superman di Udine credo che Christensen dovrà aspettare un po’. Deve crescere. In difesa Kayode al posto di Dodò, come a Udine. In mezzo Milenkovic e Quarta. Sull’esterno Parisi al posto di uno stanco Biraghi. In mezzo torna Arthur con Bonaventura e Duncan. I dubbi sono sul terzetto offensivo. Nzola o Beltran centravanti? Penso che l’ex Spezia debba giocare per un problema di struttura fisica, ma anche psicologico. E’ quello che più di tutti soffre l’astinenza del gol, avrebbe davvero bisogno di sbloccarsi ora che sta giocando meglio. Sugli esterni credo che Sottil possa avere un’altra occasione sulla sinistra. Nico gioca o non gioca? Non è al meglio dopo la botta col Genk, l’ultimo allenamento consiglierà Italiano. Sicuramente non giocherà tutta la gara, il dubbio è se farlo partire subito o inserirlo quando l’avversario comincerà a sentire la stanchezza. Aspetto anche il momento di Ikonè, i suoi dribbling che danno la superiorità numerica sono mancati. La rosa è ampia, le soluzioni non mancano, stiamo aspettando anche Barak e Maxime Lopez dopo il debutto dall’inizio a Udine.