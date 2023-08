Nessun “caso Bianco”. La pazienza di Italiano ha vinto ancora una volta

Pazienza, serviva solo quella. In alcuni casi va usata spesso, perchè Kayode non è un fenomeno ora come non sarà "normale" alla prima partita sbagliata. Pazienza serve nei giudizi, serve nell'attesa dei risultati

La calma è la virtù dei forti

La pazienza di Italiano ha vinto ancora. Ha vinto con Sofyan Amrabat regista, ha vinto con Cabral e Jovic in attacco e adesso ha vinto con Kayode titolare. Il tecnico viola ha aspettato un anno un regista ed ecco Arthur. Per un altro anno, ha aspettato un attaccante funzionale ed ecco Nzola. E se la calma è la virtù dei forti, Italiano sarà un tarantolato in panchina, ma per creare la Fiorentina vista a Genova ha aspettato pazientemente. E cosa è cambiato da Bianco a Kayode? Nel Fiorentina-Monza dello scorso anno, Italiano schierò titolare Bianco. Il giovane centrocampista viola fece una discreta prestazione, macchiata dal gol di Carlos Augusto nato da una sua disattenzione. Da quel momento, Bianco non collezionò grandi minuti in maglia viola. Con una gestione che sapeva di bocciatura. Mentre Kayode, l'anno scorso, ha osservato tutta la Serie A dalla panchina. Senza mai giocare e qualche mugugno stava già nascendo sul suo utilizzo. Zero presenze, ma tanto tempo per prendere spunto. Poi, prima giornata del nuovo campionato ed ecco a voi il terzino destro della Fiorentina. Pazienza, serviva solo quella. In alcuni casi va usata spesso, perchè Kayode non è un fenomeno ora come non sarà "normale" alla prima partita sbagliata. Pazienza serve nei giudizi, serve nell'attesa dei risultati e serve nel guardare crescere questa bella Fiorentina. Con la pazienza e con la calma si va lontano e di Italiano, in questo modo, ne ha fatta di strada.