Nella testa di Ikoné, Monza e i tre gioielli viola. Grazie Mister

Ora attende tutta l'equipe, un meritato riposo di tre giorni, dettato da quel grandissimo allenatore che abbiamo. Ha preparato la partita di Monza in maniera perfetta, ha avuto quattro giorni per farlo, ha dovuto sopperire ad assenze di primo livello, la squadra si e' presentata fresca fisicamente e cattiva al punto giusto, caro Vincenzo non ci sono piu' parole per ringraziarti di come stai regalando classifiche importanti con una rosa buona ma non eccelsa. La Fiorentina puo' anche perdere ma quando avviene lo fa con molta dignita' e facendo sempre la partita, sono tre anni di grande calcio. Complimenti anche ai nostri 1300 tifosi viola presenti, di giorno lavorativo e' un numero importante, sono contento perche' avranno fatto un felice viaggio di ritorno.

Auguri al lettori di Violanews

Miglior Natale non lo potevamo passare, con la squadra al quarto posto e con un 2024 che ci aspetta con tanti impegni. Siete sempre in tanti che quotidianamente aprite questo grande sito per vedere le novita' sul mondo viola. Vi faccio tanti Auguri per un sereno Natale , quest'anno non ci sara' la noiosissima sosta, ci aggiorneremo il prossimo sabato per commentare la partita contro il Torino. Mi auguro che questo 2024 porti felicita' per tutti, soprattutto salute e lavoro per chi non ce l'ha. Per quanto riguarda la Fiorentina , il mio auspicio sarebbe la fine di questi cartellini rossi al Viola Park, di un comportamento piu' aperto e tranquillo con tutte le componenti della citta', di sapere accettare anche le critiche. E' nel DNA del fiorentino di non essere mai contento ma l'amore di tutti per quella maglia e' infinito. Per diventare grandi bisognerebbe smussare queste cadute di stile, la Fiorentina e' di chi la ama, non ci sono tifosi veri e tifosi finti, lo scopo della societa' dovrebbe far venire la voglia a piu' unita' possibili di affollare il Franchi nel giorno della partita e per fare questo ci vorrebbe un comportamento un po piu' signorile da parte dei dirigenti che la rappresentano. Ancora non sono entrato al Viola Park, mi dispiace perche' ho sempre seguito la Nostra Primavera ma finche' non vedro' un cambio di rotta me la godro' su SportItalia. BUON NATALE!!!