Ndoye-Calafiori, stelle europee: 15 mesi fa la Fiorentina non se n’è accorta?

Da avversari in Conference a stelle dell'europeo. Difficile chiamarli rimpianti, poiché vicino alla maglia viola (purtroppo) non ci sono mai stati, ma Dan Ndoye e Riccardo Calafiori , grazie al lavoro e alla lungimiranza, sono diventati dei top player. Lavoro loro e lungimiranza del Bologna, per la precisione di Sartori e Thiago Motta. Pagati rispettivamente 9 e 4 milioni (sommati meno di Ikonè), dopo la stagione e soprattutto l'Europeo disputato, potrebbero valere, sommati, più di 80 milioni di euro.

Eppure erano entrambi titolari contro la Fiorentina...

Torniamo indietro nel tempo, precisamente a maggio 2023, quando la Fiorentina di Vincenzo Italiano, grazie a uno straripante Nico Gonzalez e al gol emblema di Barak, butta fuori dalla Conference League proprio il Basilea di Calafiori e Ndoye. Il primo un pò sottotono nella doppia sfida con la Fiorentina, ma c'è da dire che abbiamo appurato che non era il ruolo migliore per lui. Sul secondo le qualità era molto più evidenti, e fu uno dei migliori della doppia sfida assieme ad Amdouni, adesso al Burnley. Non stiamo parlando di scouting, altamente citato dal direttore Pradè nella conferenza stampa di inizio stagione, poiché i due avversari la Fiorentina li ha direttamente affrontati. A prescindere dalle prestazioni, un calciatore andrebbe visionato e valutato per le sue caratteristiche. Sin dai tempi delle giovanili della Roma, Calafiori era considerato uno dei migliori prospetti in casa giallorossa. Complice l'infortunio al crociato e la sfortunata avventura con Mourinho in panchina, il classe 2002 ha dovuto cercare fortuna altrove.