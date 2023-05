MVP: “Speedy” Dodò è viola fin nei capelli

Dodò si conferma in grandissima forma, dopo un inizio molto difficile dovuto alla forzata mancanza di allenamenti, il laterale brasiliano arrivato in estate dallo Shakhtar Donetsk sta letteralmente conquistando tutti a Firenze e non solo per la sua carica esplosiva e la sua simpatia. Anche contro la Sampdoria è stato giudicato dai media il miglior viola in campo ( media 7,58 ) e dopo aver segnato si è esibito in una corsa sfrenata sotto la Fiesole per festeggiare come se avesse messo a segno il gol della vita.

La partita di Dodò

In 71 minuti giocati il terzino brasiliano ha giocato 65 volte la palla riuscendo a chiudere il passaggio o l'azione per 43 volte con una percentuale di 66,15%. Come si vede Dodò non staziona solo sulla corsia di destra, ma ama accentrarsi spesso andando in diagonale. Solo due volte in partita ha varcato la metà sinistra finendo per sbagliare il passaggio o podere la palla. Le statistiche riportano anche 10 recuperi di palla (il migliore fra i viola), il miglior indice di verticalità con 3,71 (è il numero di giocatori avversari superati da un passaggio verticale andato a buon fine), il miglior indice di rischio passaggio con 28,62% (misura la propensione del giocatore a rischiare la giocata) e il secondo viola dopo Biraghi per disponibilità al passaggio. Insomma Dodò può non aver concluso 22 azioni ma ha giocato in verticale rischiando più dei compagni . Per chiudere la velocità massima raggiunta in sprint è stata di 32,4 km/h-