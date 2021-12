Migliori della Juventus. Ora Rocco “non si faccia trovare impreparato”

Avere come termine di confronto la Juventus e le romane e non più squadre di medio-bassa classifica è già una vittoria. La Fiorentina è in ballo per l'Europa. Non aiutare Italiano con i rinforzi di cui ha bisogno sarebbe un "suicidio sportivo"

Stefano Niccoli

Il club viola è tornato “a fare calcio” come non accadeva da tanti, troppi anni. Certo, ci vuole anche un po’ di fortuna, ma non c’è dubbio che Vincenzo Italiano abbia toccato le corde giuste dei giocatori. Il tecnico sta tirando fuori il meglio da una rosa che non si discosta poi molto da quella targata 2020-21. Sognare l’Europa è giusto, doveroso, legittimo.

Da ora a maggio potrebbe andare in scena un duello avvincente con la Juventus, dimostratasi al momento peggiore (non meno forte, si badi bene) della Fiorentina come testimoniano i due punti di svantaggio. Avere come termine di confronto la Vecchia Signora (e le romane) e non più Torino, Udinese, Spezia, Cagliari e Genoa (con tutto il rispetto per queste formazioni, ci mancherebbe) rappresenta già una vittoria.

Al termine del girone d’andata mancano le gare contro Sassuolo e Verona, poi sarà tempo di mercato. Ecco, il mercato. Sarebbe un “suicidio sportivo” non dare a Italiano i rinforzi di cui ha bisogno. A partire, ovviamente, da un attaccante, la priorità (Ikonè sembra ad un passo). Urge un’alternativa a Vlahovic. Pensate cosa sarebbe successo se la botta alla caviglia rimediata contro la Salernitana si fosse rivelata più grave del previsto e lo avesse costretto ad uscire all’intervallo e a saltare qualche partita. E’ normale che i tifosi stiano in apprensione quando il bomber serbo viene martoriato dai difensori. La Fiorentina è in ballo per l’Europa. Che balli fino in fondo. Commisso aiuti Italiano, gli compri i giocatori giusti nell’ottica di un ulteriore salto di qualità che la Fiorentina merita di fare. Insomma: “Rocco non si faccia trovare impreparato” (cit.).