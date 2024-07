Martinelli mette la freccia su Christensen: ora dipende tutto da Terracciano

Quale sarà il suo futuro?

Adesso ci son da fare delle decisioni importanti: rimanere a Firenze come secondo, oppure farsi le ossa in prestito? La prima opzione permetterebbe a Martinelli di allenarsi in un ambiente che conosce, con staff e compagni di medio/alto livello, magari mettendosi in mostra in un eventuale girone di Conference o in Coppa Italia. La seconda opzione, forse quella più ragionevole, permetterebbe al ragazzo di essere titolare 38 partite su 38, magari in una squadra di Serie B che punta alla promozione (vedi Carnesecchi a Cremona). Occhio anche alla situazione Terracciano. Il numero 1 della Fiorentina ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e uno stipendio troppo alto per fare la riserva. Possibile che per lui sia l'ultimo anno da titolare, per poi lasciare spazio a Martinelli. Insomma, qualsiasi sarà il futuro del classe 2006 una cosa è certa: le doti sono indiscutibili, e la Fiorentina questo lo sa bene. Adesso c'è da decidere assieme il suo futuro, per averne uno grande in maglia viola (Il suo sogno)