Marisa: “Caffè, birra e una Fiesole”. Ma manca il ‘bambolotto’

Nel pomeriggio venivano al Marisa anche i vecchi Ultras, Marzio, Pietro, Sugo, Manescalchi, Modz, Gufo, i quali arricchivano la tavola con i racconti sulla curva Fiesole. Chi ha avuto la fortuna di frequentare il Bar in quegli anni si e' formato come tifoso e divertito come un pazzo. Alla luce dell'ultima settimana dove il tifo si e' un po diviso in buoni e cattivi,invito tutti a lasciare liberta' di esprimere le proprie idee e i propri comprtamenti, ognuno puo' pensarla come vuole, la societa' e' al corrente che ci sono tanti tifosi delusi da qualche comportamento tenuto da loro nei mesi precedenti, per mettere d'accordo tutti esiste solo una medicina: REGALARE ALMENO UN FUORICLASSE A QUESTA SPLENDIDA TIFOSERIA!!! Mi sembrava doveroso regalare un ricordo alla Marisa e Lucianone, a tutti gli splendidi tifosi viola che frequentavano il bar e che adesso ci guardano da lassu'....

Manca un Bambolotto — Diamo a Bernardo Brovarone i diritti d'autore sulla parola Bambolotto legata ad un calciatore, chiamasi Bambolotto il funambolo, possibilmente non tanto alto, con classe immensa che quando la partita si fa dura, ed e' da sbloccare, prende il pallone, scarta tre o quattro avversari per poi decidere se fare gol lui o farlo fare ad un compagno di squadra. Prototipi di bambolotti sono Roberto Baggio, Edmundo, Mutu, Salah, vediamo se portando degli esempi cosi solari, la nostra societa' riuscira' a regalarci un bambolotto che riportera' il tutto esaurito al Franchi. I tifosi viola sono in astinenza di un calciatore che incarni la bellezza di Firenze,da Antognoni in poi c'e' sempre stato un passaggio di testimone tra Bambolotti di prima scelta, da Salah in poi non abbiamo avuto piu' un campione nel quale riconoscersi ed andare orgogliosi, un campione che faccia innamorare i bambini alla maglia viola.

E' vero che la concorrenza adesso e' spietata, per trovare un bambolotto giovane bisogna anticipare tutte le altre societa' ed avere uno scouting di alta categoria.Firenze non si adegua alla mediocrita'tecnica, se penso che il calciatore piu' forte che abbiamo adesso e' Nico Gonzalez capisco il non essere mai contenti da parte di tanti tifosi. Nico e' un ottimo giocatore, purtroppo spesso infortunato e non paragonabile ai sopra citati, e' chiaro che va tenuto ma ha bisogno di avere accanto un bambolotto che lo accende per alzare le sue prestazioni. Mi auguro che Commisso abbia la voglia di regalarci un giocatore del genere, che possa portare una ventata di positivita' e che ricompatti tifoseria alla societa'. Quando rivedro' la fila di tifosi che aspettano l'arrivo del Bambolotto agli allenamenti al Viola Park , vorra' dire che si sara' fatto un ottimo lavoro.....FORZA FIORENTINA!!!

