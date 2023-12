Marianella a VN: “Fiorentina in crescita, è flessibile e sempre più consapevole”

"Beh, tante emozioni, una Fiorentina con personalità, a me è piaciuta molto. Pensavo qualcosa di più dal Monza, onestamente, però la Fiorentina è una squadra che mi sembra che settimana dopo settimana acquisti consapevolezza, una squadra che può ottenere dei risultati. Nelle ultime settimane non ha mai vinto in maniera scintillante, però ha ottenuto risultati. Con il Parma non è stata bella, però ha mostrato carattere, ha recuperato e passato il turno. Con il Verona ancora meno bella ma ha vinto. Oggi a me di queste partite è quella in cui è piaciuta di più, ha gestito almeno per 70 minuti la partita, creando molte occasioni. Non chiedermi cosa ha fatto Ikoné perché non lo so, nell’occasione che poteva chiuderla la partita. Però poi è una squadra che dimostra anche di avere flessibilità. Quando dicono che Italiano è molto legato ad un sistema di gioco, ogni partita dimostra di no. Ha cominciato con il 4-3-3, poi è passato al 4-2-3-1, nel suo percorso a Firenze. Oggi ha messo la difesa a 5 quando ha capito che poteva averne bisogno la squadra. Ha cambiato delle pedine importanti, ma lo ha fatto bene. Quindi questa a me è una Fiorentina che sinceramente piace, che si sembra acquisti, ripeto, sempre più consapevolezza".