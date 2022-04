Maleh, 8 gare per “convincere” la Fiorentina. Il futuro passa (anche) da Napoli

A Napoli il centrocampista dovrebbe avere (di nuovo) spazio. Deve conquistarsi la conferma per la prossima stagione

Carne o pesce? Resta poco per dimostrarlo. In questa sua prima stagione in Serie A Youssef Maleh ha dimostrato di poterci stare. Dinamismo e capacità di inserimento le sue qualità migliori, mostrate però solo a sprazzi. Anche perchè la concorrenza nel ruolo gli ha impedito di trovare grande continuità. 21 presenze in campionato, ma solo 8 da titolare, con 2 gol all'attivo. Nelle ultime settimane l'italo-marocchino è però sparito dai radar: appena 4' finali in Fiorentina-Empoli dopo due panchine senza subentrare contro Bologna e Inter.