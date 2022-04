Al Maradona in 50mila: “Con la Fiorentina più che nelle notti di Champions”

Sale l'attesa per Napoli-Fiorentina di domenica pomeriggio

Ci sarà una grande atmosfera domenica allo stadio Maradona per la gara tra Napoli e Fiorentina, come raccontano i dati della prevendita. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea di un afflusso addirittura maggiore rispetti alle notti Champions di due anni fa:

"Quei 44.388 paganti contro il Barcellona nell’ultima partita di Champions giocata nell’allora San Paolo il 25 febbraio del 2020, sono un limite già battuto in prevendita. Perché siamo a oltre 45 mila tagliandi staccati e restano pochi posti disponibili nell’anello inferiore e in tribuna Posillipo, mentre il resto dell’anello superiore fra Distinti e Curve è già esaurito. Ma soprattutto, come già visto nell’ultimo turno interno contro l’Udinese, sta lievitando la partecipazione. Il tifo non è più esclusiva delle curve, che guidano sì, ma da tutti i settori la squadra viene sospinta verso un obiettivo che oggi non appare miracoloso, al di là delle scaramanzie e delle paroline pronunciate o meno".