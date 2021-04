Kokorin e Malcuit: stessa delusione, diverse prospettive

Sono due calciatori già disponibili

Questa la valutazione del Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sui rinforzi del mercato invernale, Aleksandr Kokorin e Kevin Malcuit, all’inizio di febbraio. Due mesi dopo, in due hanno messo insieme appena 270 minuti di gioco, con un apporto praticamente nullo alla causa viola.

Non ci siamo

Parte della colpa è stata di problemi fisici non preventivati. Per Kokorin, una ricaduta su una vecchia cicatrice che lo ha costretto a rintanarsi a Roma per dieci giorni di test approfonditi; per Malcuit un fastidio in allenamento che gli ha precluso la trasferta di Marassi. Non che in campo sia andata molto meglio. Il russo non ha lasciato traccia contro Inter, Udinese e Roma, il francese ha combinato qualcosa di apprezzabile solo nella sconfitta in casa dei friulani, per poi rischiare di inguaiare definitivamente la stagione della Fiorentina regalando due reti al Parma.

Accordi

Già disponibili: in effetti in quel momento lo erano, ma quanto erano pronti e quanto erano, quanto sono, all’altezza della situazione? Le nove partite che restano non possono in ogni caso riscattare del tutto sessanta giorni di delusioni da parte dei due ultimi arrivati, le cui strade a fine stagione verranno separate dai rispettivi accordi: Kokorin rimarrà a Firenze, forte dei tre anni di contratto che ancora gli resteranno; Malcuit farà ritorno a Napoli, dato che il suo è un prestito secco con solamente dei bonus legati alle prestazioni in viola. La Fiorentina potrebbe, volendo, intavolare una nuova trattativa con l’agente e i partenopei per riavere il terzino anche nella prossima annata, ma senza una decisa inversione di tendenza sul campo è difficile che questo avvenga.

Dunque, se da una parte abbiamo un probabile addio, dall’altra c’è ancora molto tempo per riacquistare la miglior condizione, prendere confidenza col calcio e con la lingua italiana e ribaltare la situazione, come Alessandro Borghese in “Quattro Ristoranti“. Certo, speriamo che questo avvenga un po’ prima del finale di trasmissione…