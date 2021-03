Riecco Sasha Kokorin. L’attaccante russo della Fiorentina è tornato oggi al centro sportivo dopo il periodo a Roma per la riabilitazione a Villa Stuart. Il giocatore incontra per la prima volta Beppe Iachini e svolge lavoro differenziato, almeno per ora. La foto è tratta dai profili social del club.

