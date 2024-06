Ma perché un si compra noi?

Nato a Rize, Baris Yilmaz è stato fino ad adesso, uno dei migliori giocatori della Turchia all’europeo. L’attaccante è in forza al Galatasaray, dove quest’anno ha realizzato 6 gol e 7 assist nel campionato turco. Potrebbe rappresentare sia il sostituto di Ikonè, prossimo partente in direzione Arabia, sia la punta che da tanto manca a Firenze, essendo in grado di giocare sia da prima sia da seconda bocca da fuoco. Come Beltran, nella definizione di Palladino. Su di lui c’è già l’interesse del Bologna, visto anche il non riscatto di Saelemaekers e le voci di addio su Zirkzee. Un altro potenziale obiettivo in comune con i rossoblù. Inoltre, in passato è stato accostato in maniera debole a Lazio (ai tempi di Sarri) e Milan.