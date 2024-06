VN – Sorpasso Al-Arabi per Ikonè: ecco i dettagli dell’offerta

Ore decisive per il passaggio di Ikonè in Arabia. La squadra di Verratti in questo momento in pole per il francese

Sono ore decisive per la cessione di Ikonè. Come confermato anche da Palladino in conferenza stampa: "conosciamo la sua situazione". La redazione di ViolaNews ha raccolto ulteriori aggiornamenti. Nelle ultime ore Al-Arabi, squadra dove milita Marco Verratti, avrebbe sorpassato l'Al-Duhail, facendo un'offerta nettamente migliore sia al ragazzo che alla società gigliata. Contratto quadriennale a 4 milioni annui per Ikonè e 10 milioni più bonus alla Fiorentina, queste le cifre. Al-Arabi in questo momento in pole per il classe 98'