Lo sfogo della Curva e un clima infuocato, tanto prevedibile quanto pericoloso

Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Semplicemente, è quanto per mesi e mesi (per non dire per anni) chi davvero vuole bene alla Fiorentina ha provato a dire a chi, invece, pensava di poter fare tutto da solo , chiudendosi in un fortino per isolarsi da tutto, da tutti e, soprattutto, dalle voci di chi osava avanzare qualche dubbio su quello che stava vedendo. Un atteggiamento che nell'immediato può (poteva) anche farti sentire “al sicuro” ma che, in realtà, non ha fatto altro che alimentare un fuoco che sotto la cenere, pian piano, si faceva sempre più grosso.

L'umiltà di ascoltare

E' bastata una scintilla, fragorosa, per farle divampare. E il riferimento, ovviamente, è alla sconfitta con l'Olympiacos seguita, meno di 48 ore dopo, dal durissimo comunicato della Curva Fiesole. Un testo nel quale la parte più calda della tifoseria non ha fatto altro (seppur ovviamente con toni ovviamente più forti) che ribadire quanto (appunto) qualcuno andava sottolineando da tempo. E sia chiaro. Qua nessuno (che ci si creda o no) è felice per aver avuto ragione. Al contrario. Chi ha a cuore la città e la Fiorentina non può che essere dispiaciuto per quanto sta succedendo. Un dispiacere che si fa ancor più forte proprio perché sarebbe bastato poco (ma davvero molto poco) per evitare la spaccatura e la rabbia di queste ore. Sarebbe bastato, e così torniamo al punto di partenza, aver l'umiltà di ascoltare chi conosce Firenze e i fiorentini. Sarebbe bastato far lo sforzo di fermarsi un attimo, e pensare che magari da chi vive o lavora qua da sempre poteva arrivare qualche spunto utile. Bastava, per farla molto breve, riconoscere la critica costruttiva e farne tesoro per crescere o, almeno, per riflettere un momento su quello a cui si rischiava di andare incontro.