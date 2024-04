Le vittorie in Coppa dedicate a Jean Gabin e Ciccio Rialti

Jean Gabin

Per tutti era il Jean Gabin della Curva Fiesole, fiorentinizzato i' Gianga, purtroppo anche lui ci ha lasciato per raggiungere in paradiso i tanti fratelli viola presenti. Personaggio Unico, un uomo al quale non potevi altro che voler bene, veniva da Prato, dove costituirono quel grande club che furono i Fedelissimi. Tifoso puro, ottimo babbo di due splendide creature che lo hanno accompagnato allo stadio finche' ha avuto il fiato. Il buon Giulio, vero nome di battesimo, si e' girato l'Italia e l'Europa, in lungo e largo, per stare vicino alla sua Fiorentina. Quel soprannome gli fu calzato addosso in pulman ,nella nefasta trasferta di Bruxelles ,nel 1983, dove ne prendemmo sei. Per far capire quanto amasse la nostra squadra, quando andammo in serie B nel 1993, non dormi' nei mesi che ci dividevano dal ritiro di Roccaporena in Umbria. Prese qualche giorno di ferie e trovo' alloggio nell'hotel dove risiedeva quella banda di giocatori che ci fecero passare un anno tremendo. Si recò il giorno prima della squadra, all'arrivo di essa chiese a Claudio Ranieri se avesse potuto fare un discorsino ai giocatori, il mister acconsenti' e il buon Gianga dette il meglio di se sfogando la sua rabbia e la sua profonda fede viola. I calciatori erano stati accusati anche di incontrare donne facili nei ritiri, la sua frase storica fu "La prima F..A che vedo dentro l'albergo ve la stronco in due!!!! Dovete solo pensare a riportarci subito in A, altrimenti faremo i conti" Secondo me Jean Gabin rientra nei primi 10 tifosi storici che abbia avuto la nostra gloriosa tifoseria, personaggio stimato da due grandi quali Valter Tanturli e Stefano Biagini, amato da tutti, uomo leale, simpatico, generoso. Presente ovunque giocasse quella splendida maglia viola. L'altra sera quando abbiamo festeggiato i 70 anni della nostra bandiera abbiamo ricordato tutti i fratelli presenti in paradiso, vivrete sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ciao Gianga, non ti dimenticheremo mai......