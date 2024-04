LE STRAGELLE – Male arbitro e Var, applausi per i giovani e 2 grandi ex

7 al giro d'onore dei ragazzi della Primavera, omaggiati anche da uno striscione della Fiesole per l'ennesima vittoria della Coppa Italia. Quando, prima del via, Galloppa e i suoi sono scesi in campo, è stato uno dei momenti in cui l'applausometro si è maggiormente impegnato in una serata non certo indimenticabile

7 agli applausi di tutto lo stadio a Badelj. Firenze non dimentica. Anche se sono trascorsi diversi anni e la fine del rapporto non fu idilliaca, il croato diventò il capitano del dopo Astori, diventando il punto di riferimento di tanti giovani che erano in squadra. Così, quando torna da queste partii riceve sempre un giusto omaggio anche se non è più il metronomo di allora.

7,5 allo striscione della Fiesole con su scritto "Giovedì tutti allo stadio". L'avversario non ha un fascino irresistibile e la prevendita è fiacca, ma il ritorno contro il Viktoria Plsen a questo punto è una delle gari chiave della stagione. Ieri c'erano in 25.000 spettatori in una gara giocata di lunedì pomeriggio: serve un ultimo sforzo da parte di un pubblico sempre encomiabile.

