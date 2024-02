LE STRAGELLE – I pali, la Ferrovia deserta e la gioia di Kayode

7 agli striscioni per il "Merenda" , ma anche alla solidarietà dei sostenitori della Lazio con la Fiesole durante i minuti di mancato incitamento per la scomparsa del giovane tifoso viola Marco Pezzati, morto in un incidente stradale in Calabria. A volte, nel tanto bistrattato mondo Ultras, può anche esserci del buono.

7 allo spettacolare salvataggio sulla linea di Casale sul tiro a colpo sicuro di Belotti. A parte il gol di Luis Alberto, forse l'unica cosa buona della partita per una Lazio assai sotto tono. E pensare che Sarri era reduce da un successo contro un top club come il Bayern Monaco.

8 all'abbraccio di Kayode al tifoso del Parterre dopo l'uno a uno: la sublimazione della ritrovata armonia tra la squadra e il popolo viola dopo le "reprimende" di Bologna ed Empoli. Un modo tra l'altro sicuramente particolare per festeggiare il primo gol in serie A in una serata che il difensore di Italiano non dimenticherà.

