LE STRAGELLE – I capelli di Dodo e i seggiolini della Fiesole come souvenir

9 alla festa della Fiesole per la Fiesole. In molti non se ne sarebbero più andati. Qualcuno ha deciso di portarsi un souvenir (leggi seggiolino) a casa. Con la demolizione in estate della curva Fiesole se ne andrà un pezzo di storia viola. Ovviamente la ricostruiranno, ma il miglior modo di salutarla sono gli striscioni di chi quel pezzo di stadio lo popola de generazioni: “Personaggi, storie e ricordi ti renderanno immortale”, “Oltre ogni demolizione materiale, grazie Fiesole, Tucano presente” e, il più bello di tutti: “Entrati bambini, usciti adulti. Curva Fiesole per sempre casa nostra”,