Le statistiche inchiodano Terracciano. Ma è davvero tutta colpa sua?

Serve un portiere, o altro?

I numeri però raccontano anche altro. La Fiorentina è ultima in Serie A per gol concessi a tiro subito. Cioè la Fiorentina quando subisce un tiro, lo fa in modo pericoloso. Spesso infatti la difesa viola non fa tirare molto gli avversari. Ma basta una distrazione per subire una rete, questo per lo stile di gioco rischioso di Italiano. Terracciano sicuramente non ha giocato la miglior stagione. Non a caso tolto il miracolo nel ritorno dei preliminari contro il Twente, e la partita di San Siro contro l'Inter, non si ricordano grandi expolit. L'impressione è che a Italiano serva un portiere più moderno, capace anche fisicamente di coprire meglio gli spazi. Pure in uscita, fondamentale dove Terracciano non ha eccelso. Il nome di Livakovic per esempio sembra essere perfetto, portiere non altissimo, ma fisicamente impattante. Con uno stile non spettacolare, ma efficace. Forse in attesa di lanciare Martinelli, su qui la Fiorentina punta molto. Certo che Terracciano non può essere il martire della difesa. Se si vorrà esporre meno il portiere, a prescindere da chi sarà la difesa dovrà essere più concentrata. E forse accanto a Milenkovic la società dovrà pensare a un centrale affidabile, qualcuno magari meno propenso al rischio di Igor e Quarta, ma capace di impostare. Non sarà facile ovviamente, ma la Fiorentina se vuole compiere il salto di qualità dovrà ripensare a qualcosa dietro.