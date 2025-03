La scelta "sbagliata" in estate, per poi tornare sui propri passi e scegliere Firenze in inverno. Sei mesi deludenti, pur con qualche scintilla, con l'Atalanta hanno fatto si che la Dea decidesse di liberarsi di lui. Per lui allora si è riaperta la possibilità Fiorentina, e questa volta non ci ha pensato due volte. E' arrivato a Firenze in pompa magna, con gli scetticismi del caso, ma comunque con un grande entusiasmo della piazza.

L'esordio a San Siro con l'Inter ha mostrato le qualità e i difetti di Zaniolo. Grande fisicità e gamba, ma anche tanta confusione e scelte sbagliate. Dopodiché il Como, debacle da non considerare visti gli orrori da parte di tutta la squadra. Verona e Lecce partite insufficienti, anche se con i salentini ha dovuto giocare da numero nove. Quindi la svolta tattica: con il ritorno di Kean e Gudmundsson e il cambio di modulo passando al 3-5-2, le possibilità di una maglia da titolare sono vertiginosamente crollate . Preso per essere l'esterno destro di un 4-2-3-1, finito per essere il vice Kean mai comprato dalla società. Di questo però non va incolpato Palladino: adesso che sembra aver trovato un equilibrio con la difesa a tre, tornare a quattro solo per inserire Zaniolo sarebbe una follia, anche perché il bene della squadra viene prima di tutto.

Lui e Colpani, destino comune

Quante partite mancano al riscatto dell'ex Roma? Nove per l'esattezza, da almeno trenta minuti. Considerando che a fine campionato restano solamente otto partite, più la Conference, è quasi impensabile che Zaniolo possa giocare le restati partite per il riscatto obbligatorio. Per carità, le qualità del ragazzo non si discutono, ma a Firenze per il momento non è riuscito a integrarsi, e 20 milioni per quella che allo stato attuale delle cose è una riserva son davvero troppi (QUI LE CIFRE TOTALI). Come lui, anche Colpani farà ritorno alla casa madre. L'esperienza a Firenze per l'ex Monza è quasi da cancellare. Se sommiamo le cifre di entrambi, sono circa sette i milioni spesi per i prestiti fino a fine stagione. Entrambi non hanno funzionato, e adesso, dopo le prestazioni e il modulo, sono finiti in fondo alle gerarchie.