VN – Rifinitura Fiorentina, ecco le ultime su Folorunsho e Adli dal Viola Park

Fiorentina in campo stamani per la rifinitura in vista della sfida di domani sera con il Panathinaikos. Come raccolto dalla nostra redazione, Adli è recuperato e ha svolto la rifinitura in gruppo. Discorso diverso per Colpani e Folorunsho. L'ex Monza è ancora fuori per infortunio e mancherà dal campo ancora per almeno 2 settimane (QUI IL REPORT). L'ex Napoli invece ha svolto la rifinitura in campo ma a parte rispetto al gruppo, sintomo del fatto che ancora non abbia recuperato a pieno. Ecco la foto di Folorunsho durante il torello viola