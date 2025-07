VN – Pioli, si entra nel vivo. Programmata la prima riunione di mercato con Pradè

Per rituffarsi (per la terza volta) nel mondo viola, nell'agenda del tecnico c'è subito una prima riunione di mercato con il direttore Daniele Pradè, già programmata tra domenica e lunedì dove verranno decise le mosse di mercato. Si entra nel vivo della nuova stagione, con le prime questioni da dirimere a partire da Moise Kean. Poi il centrocampista e via via tutte le trattative che porteranno alla costruzione della squadra che verrà.