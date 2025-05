VN – Palladino lascia la Fiorentina? Le dimissioni e l’interessamento da Bergamo

Raffaele Palladino si sarebbe dimesso. La nostra redazione ha raccolto più dettagli possibili sulla situazione dell'allenatore della Fiorentina. Infatti secondo quanto raccolto, ci sarebbero state delle frizioni sui programmi futuri, con l'ex Monza quindi disposto a lasciare la panchina viola. La posizione della Fiorentina è chiara: quello di continuare insieme, come dimostra il rinnovo fino al 2027.

La decisione di dimettersi non sarebbe nata in seguito ad accordo con altri club. Anche se sta prendendo corpo l'interessamento dell'Atalanta. I bergamaschi sono ai saluti con Gasperini, che nelle ultime ore avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo, e potrebbero buttarsi su Palladino che è uno degli "allievi" dello stesso Gasp. Questo scenario potrebbe aver dato la spinta definitiva al tecnico per interrompere il rapporto con la Fiorentina.