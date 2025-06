VN – Milan, solo voci. Dall’Arabia pronti i 52mln per Kean. E adesso?

L'Arabia punta con forza Moise Kean

Nicolò Schira 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 16:56)

Si accende il mercato intorno al Moise Kean. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, molte squadre si starebbero muovendo per il bomber della Fiorentina. In particolare dalla Premier League, dove l'ex Juventus ha molti estimatori. Nelle ultime ore si era parlato di Milan, ma per adesso sembrerebbero solo voci, niente di concreto.

I pericoli per la Fiorentina però, potrebbero arrivare dall'Arabia. Infatti, la prossima settimana arriverà un'offerta di un club arabo pronto a pagare la clausola da 52mln e offrire un contratto a doppia cifra per convincere Moise Kean a volare in Arabia. La posizione della Fiorentina è chiara, con Rocco Commisso che vorrebbe trattenere l'attaccante a Firenze.

Non sarà facile, soprattutto con il mercato che sta prendendo il via. Ieri la dirigenza viola ha chiuso per Edin Dzeko, con l'obiettivo di costruire un attacco importante. Ovviamente, con Moise Kean come punta di diamante.