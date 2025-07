VN – Kean: l’Arabia non convince, Premier solo sondaggi. C’è l’ombra del Napoli

L'offerta araba non convince il bomber viola. Occhio al Napoli in Serie A, in Inghilterra solo sondaggi

Nicolò Schira 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 20:24)

Hanno inizio due settimane decisive per il futuro di Moise Kean. Da oggi fino al 15 luglio la Fiorentina non potrà far altro che restare in attesa nella speranza di vedere ancora un'altra stagione il centravanti in maglia viola.

Intanto si muovono le prime squadre interessate a Kean. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'offerta monstre dall'Arabia, i 52 milioni della clausola alla Fiorentina e 15 milioni netti (aumentabili a 20) al bomber ex Juventus. Questa incredibile offerta è stata fatta dall'Al-Qadsiah, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la destinazione araba non sarebbe gradita a Moise Kean. Il giocatore non sarebbe estremamente convinto di lasciare l'Europa a 25 anni.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una possibilità che potrebbe materializzarsi sarebbe quella del Napoli, seria contendente al calciatore italiano, ma in caso di mancato affondo dei partenopei, che stanno trattando anche Nunez del Liverpool e Lucca dell'Udinese, Kean potrebbe rimanere alla Fiorentina. In Inghilterra, per ora, sono stati fatti soltanto dei sondaggi, nessuno ha dimostrato un interesse concreto.