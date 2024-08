VN – I voti della redazione al mercato della Fiorentina: con chi state?

A mezzanotte si è concluso il mercato estivo, con la Fiorentina che ha cercato di limare gli ultimi dettagli soprattutto nell'ultimo giorno, con gli arrivi di Cataldi, Bove e Gosens. Quella dei viola è stata una vera e propria rivoluzione, viste le tante partenze, compreso l'allenatore, e giocatori che tra scadenze di contratto e scelte personali hanno deciso di intraprendere altre strade. Tanti acquisti in sostituzione delle cessioni, ma pochi quelli per compiere il famoso salto di qualità. Una grande pecca? Non essere riusciti a liberarsi di alcuni esuberi, anche se in alcuni paesi il calciomercato non è ancora terminato. Noi, come redazione, abbiamo deciso di dare un voto a quanto è stato fatto dalla dirigenza della Fiorentina questa estate. Buona lettura!