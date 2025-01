VN – Folorunsho-Fiorentina, è fatta: fissato lo scambio di documenti

La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho. Sarà lui il primo vero acquisto di gennaio, contando che per Valentini si era già reso noto tutto in estate. Come già anticipato dalla nostra redazione, il club viola avrebbe accelerato dopo la partita con il Napoli, persa domenica pomeriggio al Franchi. Per il giocatore, sei mesi di prestito e poi un contratto di 4 anni, fino al 2029 (I DETTAGLI). La dirigenza è riuscita a limare gli ultimi dettagli con i partenopei, e adesso è pronta a regalare a Palladino il suo nuovo centrocampista. Arriverà a Firenze con la formula del prestito di 1 milione e il riscatto fissato a 9. Nella giornata di domani verrà ufficializzato lo scambio di documenti.