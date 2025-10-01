VN – Fiorentina-Roma, designazione al 50%: i nomi dei due candidati

Per Fiorentina-Roma mi aspetto un internazionale: non può essere diversamente. Vista la rivalità, ma soprattutto la situazione di classifica della Fiorentina, mi aspetto un arbitro di primissimo piano considerando anche l’ambiente caldo che ci sarà, anche perché in panchina c’è il Gasp, non molto simpatico qui a Firenze.

Credo che il designatore abbia considerato tutto questo, anche se è vero c’è anche Juventus Milan, altra partita di cartello. Tornando a Fiorentina-Roma, ritengo che per via della territorialità non potranno essere inseriti in questo contesto né Doveri, né Mariani, perché sono delle sezioni della Capitale. Detto questo, i nomi rimasti sarebbero tre: Guida, Massa e Colombo.