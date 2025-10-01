Per Fiorentina-Roma mi aspetto un internazionale: non può essere diversamente. Vista la rivalità, ma soprattutto la situazione di classifica della Fiorentina, mi aspetto un arbitro di primissimo piano considerando anche l’ambiente caldo che ci sarà, anche perché in panchina c’è il Gasp, non molto simpatico qui a Firenze.
VN – Fiorentina-Roma, designazione al 50%: i nomi dei due candidati
Credo che il designatore abbia considerato tutto questo, anche se è vero c’è anche Juventus Milan, altra partita di cartello. Tornando a Fiorentina-Roma, ritengo che per via della territorialità non potranno essere inseriti in questo contesto né Doveri, né Mariani, perché sono delle sezioni della Capitale. Detto questo, i nomi rimasti sarebbero tre: Guida, Massa e Colombo.
Considerando che Colombo è reduce dal derby d’Italia, non può arbitrare di nuovo la Juventus così nell’immediato, per cui lo potrei candidare a essere designato a Firenze. Si tratta di un arbitro internazionale, anche se giovane, di grandissime prospettive. L’altro potrebbe essere Davide Massa di Imperia, anch’egli internazionale di lungo corso tra i più considerati da Rosetti. Insomma, questa volta la percentuale la dividerei così: 50% Colombo e 50% Massa.
