VN – Gennaio, cosa si può fare? Le due priorità della Fiorentina sul mercato

Con il mercato di gennaio ormai alle porte, la Fiorentina ha individuato con chiarezza le priorità per provare a correggere una stagione fin qui più che complicata. La dirigenza viola concentrerà gli sforzi soprattutto su due ruoli chiave : (almeno) un esterno alto offensivo e un difensore centrale .

Sugli esterni la Fiorentina cerca un profilo presumibilmente capace di garantire strappi, uno contro uno, ma soprattuto di garantire la possibilità per il tecnico, Vanoli(?), di variare sistema di gioco. Parallelamente, è ritenuto fondamentale l’arrivo di un centrale difensivo. I troppi gol subiti e le difficoltà nel guidare il reparto hanno evidenziato la mancanza di un punto di riferimento.