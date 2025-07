VN – Dodò, Fiorentina studia il rilancio: la ricca proposta per convincerlo

Avanti tutta anche sul fronte del brasiliano: la Fiorentina ha pronta una ricca offerta di rinnovo per convincere Dodò a rimanere

Oltre al doppio accordo in chiusura per Kean e Mandragora, la Fiorentina lavora ad un altro importante rinnovo di contratto . Si tratta di quello di Dodò, con la Fiorentina, che dopo le incomprensioni in coda alla passata stagione, vuole provare a convincerlo a rimanere.