VN – Dal VP: “Kean c’è e tornerà titolare. Le ultime su Folorunsho e Adli”

Buone notizie in casa Fiorentina, perché Moise Kean questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo e giovedì, salvo imprevisti, dovrebbe essere titolare già con il Panathinaikos giovedì in Grecia. Per quanto riguarda gli altri giocatori in dubbio, stanno migliorando le condizioni di Gudmundsson, anche se difficilmente partirà titolare. Anche Folorunsho in netta crescita e come l'islandese e Kean molto probabilmente sarà presente in Conference League. Adli, invece, ancora da valutare, anche se lui spinge per esserci in Grecia. Aspettiamo i prossimi allenamenti per la conferma. Più indietro, infine, Colpani, dopo la botta sul collo del piede. Per lui ci sarà ancora da aspettare. Concludendo, torneranno le trasferte europee della Fiorentina dopo la squalifica, con i tifosi viola che, almeno per il momento, saranno circa in 300 ad Atene.