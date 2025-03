FOTO – Un Moise Kean “incerottato” torna in campo: “Back!!!”

Lo scatto di Moise Kean dopo il rientro in campo

La bella notizia di oggi è il ritorno in campo di Mosie Kean dopo la brutta botta ricevuta in campo contro il Verona.Su Instagram, l'attaccante della Fiorentina ha postato una foto con un vistoso cerotto in fronte. Adesso ci sarà da capire se sarà titolare o meno contro il Panathinaikos. Ecco lo scatto pubblicato sui social: